Inferno Mud tra ostacoli e risate Il week end della corsa nel fango

Torna l'Inferno Mud, la corsa a ostacoli naturali e artificiali che unisce competizione, divertimento e ostacoli nel fango in una gara faticosa e divertente. Questo fine settimana, sia oggi sia domani, partirà dall'hu Norcenni Girasole Village di Figline su più tragitti, dai dodici chilometri fino all'inferno Kids, passando attraverso il Mud Team, la Short sei chilometri e l'Inferno Mud Short Pro per accontentare tutti gli appassionati del genere, dagli amanti delle sfide estreme a famiglie, gruppi di amici e semplici appassionati di sport all'aria aperta. Il riscaldamento sarà guidato da Ginnastica dinamica militare italiana 1978, la società sportiva con il maggior numero di tesserati in Italia e in Europa: riconosciuta e promossa dal Coni, è una disciplina sportiva a tutti gli effetti e i suoi istruttori, dalle varie 'bolge' di partenza coinvolte, si assicureranno che ogni atleta sia pronto ad affrontare la sfida sia a livello fisico che mentale.