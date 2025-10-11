Inferno a Perego | Monastero della Bernaga devastato da un incendio
Paura a Perego di La Valletta Brianza, dove nella serata di sabato un incendio di vaste dimensioni ha coinvolto il Monastero della Bernaga.Ancora da chiarire le cause che hanno dato vita al rogo. Le fiamme sono visibili da chilometri di distanza e hanno reso necessario l'intervento in massa dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Perego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Tratte in salvo le 21 monache di clausura che risiedevano nel complesso: sono al sicuro nel municipio di La Valletta Brianza. Scrive msn.com
La Valletta: a fuoco il Monastero della Bernaga - Un incendio di grosse dimensioni, con i bagliori già visibili della statale, come pure da Santa Maria Hoè, sta interessando il Monastero delle Bernaga, sopra l'abitato di Perego, a La Valletta Brianza ... Segnala merateonline.it