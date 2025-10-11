Inferno a Perego | Monastero della Bernaga devastato da un incendio

Leccotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Perego di La Valletta Brianza, dove nella serata di sabato un incendio di vaste dimensioni ha coinvolto il Monastero della Bernaga.Ancora da chiarire le cause che hanno dato vita al rogo. Le fiamme sono visibili da chilometri di distanza e hanno reso necessario l'intervento in massa dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inferno - perego

Andrea Carnevale, chi è l’ex marito di Paola Perego: “Purtroppo abbiamo vissuto l’inferno”

inferno perego monastero bernagaPerego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Tratte in salvo le 21 monache di clausura che risiedevano nel complesso: sono al sicuro nel municipio di La Valletta Brianza. Scrive msn.com

inferno perego monastero bernagaLa Valletta: a fuoco il Monastero della Bernaga - Un incendio di grosse dimensioni, con i bagliori già visibili della statale, come pure da Santa Maria Hoè, sta interessando il Monastero delle Bernaga, sopra l'abitato di Perego, a La Valletta Brianza ... Segnala merateonline.it

Cerca Video su questo argomento: Inferno Perego Monastero Bernaga