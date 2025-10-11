Inesperto legato ai coloni radicali e agli estremisti religiosi | è David Zini il nuovo capo dello Shin Bet

In un contesto di tensioni crescenti in Medio Oriente, la nomina di David Zini a capo dello Shin Bet, l’agenzia di intelligence interna israeliana, ha scatenato un’ondata di polemiche e preoccupazioni. Annunciata dal premier Benjamin Netanyahu lo scorso maggio e entrata in vigore il 5 ottobre 2025, questa scelta rappresenta un punto di svolta controverso nella storia dei servizi segreti israeliani. Zini, ex maggiore generale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), è descritto da molti come la figura più politicizzata mai elevata a tale ruolo, con legami stretti all’estrema destra religiosa e messianica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Inesperto, legato ai coloni radicali e agli estremisti religiosi: è David Zini, il nuovo capo dello Shin Bet

