industriali sanniti a capri per la convention annuale dei giovani imprenditori

Tempo di lettura: 2 minuti Una numerosa e rappresentativa delegazione di imprenditori sanniti ha preso parte alla 40° Convention di CAPRI organizzata dai Giovani Imprenditori il 10 e 11 ottobre sul tema “Ritmo” nel corso della quale si sono confrontati politica, istituzioni e imprese per affrontare sfide, contraddizioni e opportunità future. “Siamo orgogliosi – ha spiegato Alessio Zollo – di aver partecipato, come Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, alla quarantesima edizione del Convegno di Capri, uno degli appuntamenti più importanti per il movimento giovanile di Confindustria e per l’intero sistema imprenditoriale italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

