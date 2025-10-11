Industriali Sanniti a Capri per la Convention annuale dei Giovani Imprenditori

Anteprima24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Una numerosa e rappresentativa delegazione di imprenditori sanniti ha preso parte alla 40° Convention di CAPRI organizzata dai Giovani Imprenditori il 10 e 11 ottobre sul  tema “Ritmo”   nel corso della quale si sono confrontati politica, istituzioni e imprese per affrontare sfide, contraddizioni e opportunità future. “Siamo orgogliosi – ha spiegato Alessio Zollo – di aver partecipato, come Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, alla quarantesima edizione del Convegno di Capri, uno degli appuntamenti più importanti per il movimento giovanile di Confindustria e per l’intero sistema imprenditoriale italiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

industriali sanniti a capri per la convention annuale dei giovani imprenditori

© Anteprima24.it - Industriali Sanniti a Capri per la Convention annuale dei Giovani Imprenditori

In questa notizia si parla di: industriali - sanniti

Giovani industriali a Capri: ai lucani la guida dell’assise - Tocca alla Basilicata, quest'anno, organizzare uno dei principali appuntamenti annuali di riferimento per il sistema economico nazionale. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Giovani industriali a Capri, appello per i nuovi impianti: «Sì al rigassificatore di Gioia Tauro» - Cita un grande, indimenticato capitano d'industria come Sergio Pininfarina il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel breve intervento conclusivo del Convegno caprese dei Giovani industriali. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Industriali Sanniti Capri Convention