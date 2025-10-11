Incrementati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti ad Acireale

11 ott 2025

L’amministrazione comunale di Acireale rende noto che è stato rafforzato il servizio di vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti. Ogni martedì, giorno di raccolta del “secco residuo”, tre squadre composte dal personale del settore Ecologia e Ambiente in collaborazione con la polizia locale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

