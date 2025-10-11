Incredibile Vacherot | batte anche Djokovic va finale a Shanghai e stabilisce un record

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la favola del monegasco: il n.204 al mondo ha battuto anche il n.5, 6-3 6-4. È il tennista con il ranking più basso della storia a raggiungere la finale di un Masters 1000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

