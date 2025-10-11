Tempo di lettura: 5 minuti Lo scorso 4 Ottobre si è tenuto presso Piazza IV Novembre un partecipato incontro pubblico promosso dal Comitato a Difesa della Costituzione – Medio Calore, con la collaborazione di numerose associazioni e rappresentanti del territorio, per discutere e confrontarsi sulla grave crisi idrica che da anni colpisce la comunità sangiorgese e gran parte dei Comuni del Medio Calore sannita. Durante l’assemblea, moderata dal giornalista Paolo Bontempo, si sono alternati diversi interventi di rilievo. Mario Vultaggio, del Movimento Avanguardia, ha introdotto i lavori illustrando le principali criticità che da anni affliggono il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro sulla questione idrica, i comitati: “Leggete le carte di Sannio Acque prima di approvarle”