Incontro pubblico con il giornalista Lorenzo D'Agostino uno dei protagonisti della Flotilla

OSTUNI - La Sezione Anpi di Ostuni “Maggiore Antonio Ayroldi”, con il patrocinio del Comune di Ostuni, promuove un incontro pubblico con Lorenzo D’Agostino, giornalista barese recentemente rientrato in Italia dopo aver partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, impegnata nel portare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

