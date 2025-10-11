Inclusione ai crocevia | la d' Annunzio guida il dialogo europeo per un futuro di lavoro e cittadinanza inclusiva

L'università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara ospiterà lunedì 13 ottobre l'evento "Inclusione ai crocevia", un momento di confronto europeo su inclusione, cittadinanza attiva e inserimento lavorativo per persone con disabilità cognitive.L'iniziativa rappresenta la tappa conclusiva del.

"Inclusione ai crocevia" 13 ottobre 2025, ore 9:00 - Auditorium del Rettorato Un dialogo tra scuole, università e istituzioni per un futuro di lavoro e cittadinanza inclusiva. Una mattinata per condividere i risultati del progetto BYBLIOS e costruire nuove visioni per

