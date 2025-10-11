Incidenti stradali | frontale tra auto nel Ferrarese 3 morti Nel bergamasco muore 23enne
È di tre morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale Adriatica. Secondo quanto si è appreso due vetture si sono scontrate frontalmente: a perdere la vita una donna e due ragazzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo 'La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo. Poche ore prima, attorno alle 2,30 un altro incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. L'incidente nel Bergamasco, a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: incidenti - stradali
