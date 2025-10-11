Incidenti giovani ubriachi soccorsi e un' aggressione | cosa è successo nella notte a Como e provincia

11 ott 2025

Notte movimentata tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre per soccorritori e forze dell’ordine nel Comasco. Dalle 20 in avanti si sono susseguiti incidenti stradali, interventi per intossicazioni etiliche e un’aggressione con arma bianca, secondo quanto comunicato da Areu Lombardia.Incidenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

