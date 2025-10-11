Incidente tra due motociclisti in centro parte di corso Buenos Aires chiusa al traffico

Un incidente tra due motociclisti ha costretto gli agenti della polizia locale a chiudere al traffico una parte di corso Buenos Aires. L'incidente e la strada chiusaLo scontro è avvenuto intorno alle 12.30 di sabato 11 ottobre, nei pressi dell'intersezione con via Boscovich. Due i mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it