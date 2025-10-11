Incidente tra due motociclisti in centro parte di corso Buenos Aires chiusa al traffico

Milanotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due motociclisti ha costretto gli agenti della polizia locale a chiudere al traffico una parte di corso Buenos Aires. L'incidente e la strada chiusaLo scontro è avvenuto intorno alle 12.30 di sabato 11 ottobre, nei pressi dell'intersezione con via Boscovich. Due i mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - motociclisti

Tragico incidente a Cotignola vicino Ravenna, scontro tra auto e moto, morta una coppia di motociclisti

Tragico incidente sulla tangenziale di Bari: una donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti

Scende dall'auto per soccorrere due motociclisti e viene travolta e uccisa da un Suv: drammatico incidente a Bari

Incidente tra due motociclisti in centro, parte di corso Buenos Aires chiusa al traffico - Un incidente tra due motociclisti ha costretto gli agenti della polizia locale a chiudere al traffico una parte di corso Buenos Aires. Lo riporta milanotoday.it

incidente due motociclisti centroIncidente tra due moto a Torino, traffico in tilt in corso Bramante - È successo oggi, giovedì 2 ottobre 2025, sul ponte di corso Bramante, uno degli assi stradali più trafficati della ... Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Due Motociclisti Centro