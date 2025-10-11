Incidente tra auto e moto sulla Bussentina | muore una donna

Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Bussentina, tra Caselle in Pittari e Sanza, dove un'auto e una moto di sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è deceduta una donna che era in sella alla moto, mentre l'uomo che era con lei è stato elitrasportato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it