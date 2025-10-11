Incidente sulla statale Adriatica | auto con quattro giovani si schianta con una Panda guidata da una donna tre morti

Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di sabato 11 ottobre in provincia di Ferrara, lungo la statale Adriatica, nelle vicinanze dello svincolo per Monestirolo. La tragedia si è materializzata intorno alle sette del mattino quando due auto si sono scontrate frontalmente.

