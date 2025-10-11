Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara tre morti

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 'Adriatica' a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com