Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara tre morti

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 'Adriatica' a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - statale

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Sette persone ferite in un incidente sulla statale 81 a Fara Filiorum Petri

Incidente sulla statale Gallipoli-Leuca, muore dopo tre giorni Cosimo Pastore: aveva 87 anni

Incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica. Morti una donna e due giovani - Scontro frontale tra due auto questa mattina, sulla Statale Adriatica 16. Segnala rainews.it

Scontro sulla Statale Adriatica Due feriti e traffico in tilt - Pauroso incidente stradale lungo la Strada Statale 16 Adriatica, con conseguenze fortunatamente meno serie di quanto poteva sembrare vedendo le due autovetture incidentate: una finita fuori strada, in ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Statale 8216adriatica8217 Ferrara