Incidente sulla Palermo-Catania camion in fiamme all' altezza di Polizzi Generosa
A causa di un incidente che ha causato l’incendio di un mezzo pesante, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia, in direzione della città etnea, in corrispondenza del territorio comunale di Polizzi Generosa, comune della provincia di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - palermo
Incidente sul palco per Gianna Nannini, la cantante si è fratturata il braccio: tra un mese è attesa a Palermo
Palermo, tragico incidente a Boccadifalco: muore un ventenne
Palermo, tragico incidente: muore un 20enne, grave un altro ragazzo minorenne
Marsala, grave incidente: ferita una bambina di 4 anni, in elisoccorso a Palermo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Palermo-Mazara, tir si ribalta e invade la carreggiata opposta: autostrada bloccata https://ift.tt/rh7xejG - X Vai su X
Camion in fiamme lungo la A19: tratto chiuso in provincia di Palermo - Il camion è stato avvolto dalle fiamme a causa di un incidente autonomo avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A19. Si legge su meridionews.it
Incidente sull’A19, camion in fiamme a Polizzi Generosa - Un incidente autonomo si è verificato nelle prime ore di oggi sull’autostrada A19 “Palermo- canalesicilia.it scrive