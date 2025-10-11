Incidente nel Milanese ciclista di 25 anni investito e ucciso nella notte

Investito e ucciso nella notte tra venerdì e sabato. È la sorte toccata a un ragazzo di 25 anni, un ciclista indiano travolto da un'auto Ford Fiesta guidata da un coetaneo residente nella Bergamasca e ritrovato dai soccorritori in fondo a un fosso. L'incidenteÈ successo a Truccazzano, nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

