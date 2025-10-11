Ferrara, 11 ottobre 2025 – Ancora morti sulle strade. E’ una strage quella successa stamattina poco dopo le 7 lungo l’Adriatica in provincia di Ferrara, all’altezza di Monestirolo. Nello scontro frontale tra due auto sono morti una giovane donna di Portomaggiore e due ragazzi originari del Marocco. Altre due persone, di nazionalità marocchina, sono state soccorse dal 118 e sono in gravi condizioni. L’Adriatica è chiusa. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale Terre Estensi e i carabinieri di Ferrara. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente nel Ferrarese, 3 morti. Chiusa l’Adriatica