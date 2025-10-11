Incidente mortale auto con 4 giovani si schianta con una Panda Strada chiusa e soccorsi sul posto
Tragedia all’alba sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in un violento scontro frontale tra due auto, avvenuto sabato mattina intorno alle 7.30 nel tratto tra Ferrara e Argenta. Le vittime sono una donna, che viaggiava da sola su un’utilitaria, e due giovani che si trovavano a bordo dell’altra vettura insieme ad altri due ragazzi, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. L’impatto è stato devastante. Le due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 92, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco di Portomaggiore e alla Polizia locale di Ferrara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Incidente mortale a Scandicci, ciclista investito da un'auto perde la vita - X Vai su X
È stata ricostruita la dinamica dell'incidente mortale a Busto Arsizio: la donna di 82 anni deceduta è stata travolta dal marito per un tragico errore di manovra #incidentestradale #bustoarsizio Vai su Facebook
Incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica. Morti una donna e due giovani - Scontro frontale tra due auto questa mattina, sulla Statale Adriatica 16. Segnala rainews.it
Incidente mortale tra due auto e un trattore a Scarlino: il bilancio è drammatico - Incidente frontale mortale tra due auto e un trattore in zona Pian d’Alma, a Scarlino: indagini in corso. Secondo notizie.it