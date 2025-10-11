Incidente mortale auto con 4 giovani si schianta con una Panda Strada chiusa e soccorsi sul posto

Tragedia all’alba sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in un violento scontro frontale tra due auto, avvenuto sabato mattina intorno alle 7.30 nel tratto tra Ferrara e Argenta. Le vittime sono una donna, che viaggiava da sola su un’utilitaria, e due giovani che si trovavano a bordo dell’altra vettura insieme ad altri due ragazzi, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. L’impatto è stato devastante. Le due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 92, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco di Portomaggiore e alla Polizia locale di Ferrara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it