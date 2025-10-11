Incidente lungo la Bussentina bilancio tragico | un decesso e due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di un incidente, un tratto della strada statale 517 Var “Bussentina”, è provvisoriamente chiuso al traffico a Caselle in Pittari in provincia di Salerno. Il sinistro, avvenuto al km 17,800, ha coinvolto due veicoli e causato il decesso di una persona e due feriti. Per consentire le operazioni di rilievo, soccorso e rimozione dei veicoli la statale è interdetta al traffico dal km 17,800, svincolo di Caselle in Pittari, al 23,800 svincolo di Sanza. Il transito viene deviato lungo la viabilità alternativa. Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

