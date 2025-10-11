Incidente in A14 tre feriti Due intrappolati e poi liberati
Tre persone ferite, due delle quali intrappolate tra le lamiere e liberate dai Vigili del fuoco. È il bilancio del violento incidente avvenuto ieri a mezzogiorno sulla A14, all’altezza di Fano, in direzione nord. L’impatto, che ha coinvolto due furgoni e una motrice, si è verificato poco prima delle 12,40 e ha richiesto un imponente intervento di soccorso. La squadra dei Vigili del fuoco di Fano è arrivata in pochi minuti e ha lavorato a lungo per estrarre i feriti, poi affidati al personale del 118. Uno di loro è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: incidente - feriti
