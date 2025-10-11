Incidente frontale sull' Adriatica auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria | tre morti

È di tre morti e due feriti il bilancio del maxi incidente avvenuto sabato mattina sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Due macchine si sono scontrate frontalmente. A bordo di una. 🔗 Leggi su Leggo.it

