Incidente frontale sull' Adriatica auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria | tre morti

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di tre morti e due feriti il bilancio del maxi incidente avvenuto sabato mattina sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Due macchine si sono scontrate frontalmente. A bordo di una. 🔗 Leggi su Leggo.it

incidente frontale sull adriatica auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria tre morti

© Leggo.it - Incidente frontale sull'Adriatica, auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria: tre morti

In questa notizia si parla di: incidente - frontale

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Incidente frontale con l’Apecar, anziano perde le gambe

Incidente a San Mauro Torinese: scontro frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale

incidente frontale sull adriaticaIncidente frontale sull'Adriatica, auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria: tre morti - Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. Si legge su leggo.it

incidente frontale sull adriaticaIncidente nel Ferrarese, 3 morti. Chiusa l’Adriatica - Tragico scontro frontale tra due auto, le vittime sono una giovane donna di Portomaggiore e due ragazzi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Sull Adriatica