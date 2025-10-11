Incidente a Torino Bertolla | furgone compattatore si ribalta il sindacato va all' attacco

Torinotoday.it | 11 ott 2025

All'ora di pranzo di giovedì 9 ottobre 2025 un furgone compattatore della cooperativa Arcobaleno, che opera nel settore della raccolta rifiuti, si è ribaltato dopo avere imboccato lungoStura Lazio da largo Chiesa a Torino. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

