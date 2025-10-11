Incidente a San Clemente Rimini auto invade la corsia opposta e travolge un furgone | un morto

Rimini, 11 ottobre 2025 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, all’altezza dello stabilimento Ceramica del Conca, in località Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un furgone che procedeva in direzione opposta. A bordo di quest’ultimo viaggiava come passeggero un uomo di 82 anni, residente a Montefiore Conca. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime: soccorso dal personale del 118, è deceduto durante il trasporto in ospedale. I rilievi e le ripercussioni sul traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a San Clemente (Rimini), auto invade la corsia opposta e travolge un furgone: un morto

