Incidente a Gozzano auto si ribalta alla rotonda

Incidente stradale a Gozzano.É successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, all'altezza della nuova rotonda sulla strada statale del Lago d'Orta, dove secondo le prime informazioni un'auto è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.Sul posto sono intervenuti gli agenti della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it