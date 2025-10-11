Incidente a Frosinone | suv dei vigili del fuoco investe e uccide un pedone di 60 anni
Un uomo di circa 60 anni, originario di Roma, è morto questa sera a Frosinone dopo essere stato investito da un fuoristrada dei Vigili del Fuoco lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex, a poca distanza dal casello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
