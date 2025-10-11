Incidente a Frosinone | suv dei vigili del fuoco investe e uccide un pedone di 60 anni

Un uomo di circa 60 anni, originario di Roma, è morto questa sera a Frosinone dopo essere stato investito da un fuoristrada dei Vigili del Fuoco lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex, a poca distanza dal casello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

incidente frosinone suv vigiliAuto dei vigili del fuoco travolge un uomo sulla Monti Lepini a Frosinone: morto 60enne - Un'auto dei vigili del fuoco ha travolto e ucciso un 60enne lungo via Monti Lepini a Frosinone nella serata dell'11 ottobre ... Segnala fanpage.it

incidente frosinone suv vigiliTragedia sulla Monte Lepini: Suv dei vigili del fuoco investe e uccide un 60enne - L'incidente sulla strada regionale in provincia di Frosinone. Si legge su rainews.it

