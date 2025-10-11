Cologno al Serio. Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato a Cologno al Serio. Un motociclista, R.Y., sulla quarantina è rimasto ferito in modo gravissimo dopo essersi scontrato con un camper lungo la strada provinciale 117, non illuminata. La moto, di grossa cilindrata, è finita a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del camper avrebbe tentato di schivare il motociclista, colpendolo però con il lato destro del veicolo. L’allarme è scattato intorno alle 18.20. Entrambi i mezzi (unitamente al cellulare del conducente del camper) sono stati posti sotto sequestro Maria Antonietta, per cinque anni volontaria della Croce Rossa di Dalmine, si trovava in auto diretta verso nord quando ha assistito alla scena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Incidente a Cologno, motociclista grave: una passante gli pratica il massaggio cardiaco per mezz’ora