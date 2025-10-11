Incidente a Cologno motociclista grave | una passante gli pratica il massaggio cardiaco per mezz’ora

Bergamonews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cologno al Serio. Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato a Cologno al Serio. Un motociclista, R.Y., sulla quarantina è rimasto ferito in modo gravissimo dopo essersi scontrato con un camper lungo la strada provinciale 117, non illuminata. La moto, di grossa cilindrata, è finita a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del camper avrebbe tentato di schivare il motociclista, colpendolo però con il lato destro del veicolo. L’allarme è scattato intorno alle 18.20. Entrambi i mezzi (unitamente al cellulare del conducente del camper) sono stati posti sotto sequestro Maria Antonietta, per cinque anni volontaria della Croce Rossa di Dalmine, si trovava in auto diretta verso nord quando ha assistito alla scena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

incidente a cologno motociclista grave una passante gli pratica il massaggio cardiaco per mezz8217ora

© Bergamonews.it - Incidente a Cologno, motociclista grave: una passante gli pratica il massaggio cardiaco per mezz’ora

In questa notizia si parla di: incidente - cologno

Incidente di Brignano, ancora gravissimo il 19enne di Cologno

incidente cologno motociclista graveSchianto tra un camper e una moto a Cologno: gravissimo 45enne - Foto - 20 di sabato 11 ottobre uno schianto tra un camper e una moto. Lo riporta ecodibergamo.it

incidente cologno motociclista graveCologno al Serio, scontro in moto contro un camper, 40enne grave - Sul posto anche l'elicottero, oltre a due ambulanze e l'automedica ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Cologno Motociclista Grave