Incidente a Bolgare | muore una giovane donna ferite altre quattro persone

È di una giovane donna morta e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Bolgare, (Bergamo), sulla Strada provinciale 91 bis. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le due auto, un’Audi A2 e una Fiat Punto, si sono scontrate. Soccorsi immediati ma inutili per la vittima. Sul posto sono giunti i soccorsi di Areu 118 con 4 ambulanze e 3 auto mediche. La vittima è stata rianimata sul posto per circa 45 minuti e portata in gravissime condizioni nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove, purtroppo, è deceduta poco dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

