Inchiesta Tod' s Della Valle | Dire che c' è del caporalato è una stupidaggine venite a vedere le nostre aziende

"Dire che c'è del caporalato in gruppi come i nostri è la più grossa stupidaggine che si possa dire". A sostenerlo è Diego Della Valle che al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria ha commentato così la richiesta della Procura di Milano di commissariare la Tod's spa, di cui Della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - valle

Inchiesta Tod’s, Diego Della Valle contro la procura di Milano : “Non si può mettere alla berlina il made in Italy”

Inchiesta Tod's, Della Valle non ci sta: "Dire che c'è del caporalato è una stupidaggine, venite a vedere le nostre aziende"

Operai cinesi pagati 2,75 euro l’ora, turni notturni, dormitori improvvisati: l’inchiesta della procura di Milano scuote il gruppo Della Valle e il mito del made in Italy - facebook.com Vai su Facebook

Anche Tod's, il gruppo guidato dai Della Valle, è finito sotto inchiesta dalla Procura per ragioni legate al #caporalato. L’ultima indagine, a luglio, aveva riguardato Loro Piana. Nei mesi precedenti anche Valentino, Dior, Lvmh e Armani. Tutti i dettagli - X Vai su X

Inchiesta Tod's, Della Valle non ci sta: "Dire che c'è del caporalato è una stupidaggine, venite a vedere le nostre aziende" - Il patron dell'azienda dopo al richiesta di commissariamento della Procura di Milano: "Non sfruttiamo nessuno, è offensivo paragonarci a queste cose" ... today.it scrive

Inchiesta Tod’s, Diego Della Valle contro la procura di Milano : “Non si può mettere alla berlina il made in Italy” - L'imprenditore è intervenuto, in una conferenza stampa urgente, sulla vicenda della richiesta di amministrazione giudiziaria per il brand ... Da ilfattoquotidiano.it