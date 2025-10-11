Inchiesta per corruzione a Latina indagato l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Fabrizio Ghera

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta della procura di Latina vede coinvolto non solo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tieri, ma anche l'assessore ai Rifiuti Fabrizio Ghera. Entrambi hanno dichiarato di essere estranei ai fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inchiesta - corruzione

Corruzione e fatture false. La Procura chiude il cerchio: 17 indagati nell’inchiesta sull’Arsenale

I pm e l'inchiesta a Milano: «Patto corruttivo su San Siro. Marinoni spregiudicato faccendiere incline alla corruzione»

Inchiesta per corruzione a Vigevano: a processo il sindaco Ceffa e l’ex europarlamentare Ciocca

inchiesta corruzione latina indagatoIndagato per corruzione il consigliere FdI Tiero, si dice sereno e fiducioso - Il consigliere del Lazio Enrico Tiero coinvolto in un’inchiesta della Procura di Latina per presunta corruzione. Da rainews.it

inchiesta corruzione latina indagatoTiero, l'accusa è corruzione. Sei indagati nell'inchiesta della procura di Latina - Per il consigliere regionale di Fdi i pm hanno chiesto la misura restrittiva, il Gip Cario si pronuncerà dopo l'interrogatorio dell'indagato ... latinaoggi.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Corruzione Latina Indagato