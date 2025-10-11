Incendio rifiuti in un capannone della zona Asi | grossa nube nera visibile a distanza

Incendio di rifiuti all’interno di un capannone della zona industriale fra Agrigento-Aragona e Favara.I pompieri, accorsi dal comando provinciale di Villaseta, sono già sul posto e, idranti alla mano, sono riusciti a circoscrivere il rogo prima che si estendesse ulteriormente. Le fiamme hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

