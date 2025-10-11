Incendio nella notte | tre morti 50 persone evacuate e palazzo sequestrato

Tragedia nella notte tra sabato 10 e sabato 11 ottobre. Un incendio è scoppiato in un appartamento a Cornaredo, a ovest di Milano. Nel rogo hanno perso la vita tre persone. Fiamme nella notte. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 3 per un incendio in un condominio.

Tragedia nella notte a Cornaredo: tre morti in un incendio, evacuata un'intera palazzina - CORNAREDO (MI) – Una notte di terrore in via Cairoli, dove un violento incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani ha provocato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia.

