Incendio nella notte | tre morti 50 persone evacuate e palazzo sequestrato
Tragedia nella notte tra sabato 10 e sabato 11 ottobre. Un incendio è scoppiato in un appartamento a Cornaredo, a ovest di Milano. Nel rogo hanno perso la vita tre persone.Fiamme nella notteLa chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 3 per un incendio in un condominio. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
#Milano Incendio nella notte in una palazzina: morte tre persone. Le vittime erano una coppia di 88 e 85 anni e il figlio 45enne. 40 persone vacuate dall'edificio che si trova a Cornaredo: 8 in ospedale per accertamenti. Da chiarire le cause del rogo Vai su Facebook
Tragedia nella notte a Cornaredo: tre morti in un incendio, evacuata un’intera palazzina - CORNAREDO (MI) – Una notte di terrore in via Cairoli, dove un violento incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani ha provocato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Segnala laprovinciadivarese.it
Incendio in condominio, tre morti nel Milanese - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Come scrive msn.com