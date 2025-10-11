Incendio nel palazzo a Villaricca anziana disabile salvata dai carabinieri

Fanpage.it | 11 ott 2025

Una anziana di 80 anni, disabile, è stata salvata ieri dai carabinieri a Villaricca (Napoli): nell'edificio in cui vive era scoppiato un incendio ma non era in grado di uscire da sola dal palazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - palazzo

