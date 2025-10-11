Incendio nel Milanese | tre morti

A fuoco una palazzina di quattro piani, le vittime due anziani e il loro figlio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Incendio nel Milanese: tre morti

Incendio nel Milanese, un morto

Incendio in casa a Sesto San Giovanni, un morto nel Milanese. Fiamme alte, evacuazione e famiglie in strada: cosa è successo

Alta colonna di fumo nero per un incendio nel Milanese

Un incendio divora una cascina nel Milanese: è il secondo caso in tre anni. Una volta la struttura era sede di un agriturismo chiuso proprio a causa del precedente rogo

Incendio in una palazzina nel Milanese: tre morti e otto persone in ospedale - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Lo riporta ilmattino.it

A fuoco una palazzina nel Milanese, 40 evacuati e 3 morti: padre, madre e figlio perdono la vita - Un’intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all’interno della palazzina intorno alle 4. Secondo fanpage.it