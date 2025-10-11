Incendio nel Milanese | morti due anziani e il figlio Forse gesto volontario Le urla | Carlo brucia
Una notte drammatica quella appena trascorsa in via Cairoli a Cornaredo, nella periferia ovest di Milano. Un incendio scoppiato intorno alle 4.30 in un appartamento al primo piano di un edificio di sei piani ha provocato la morte di tre membri della stessa famiglia. Le vittime sono Carlo Laria un uomo di 55 anni e i suoi genitori, Benito Laria e Carmela Greco, rispettivamente di 88 e 82 anni. La famiglia era composta da altri due figli, domiciati altrove. Secondo le prime informazioni la donna era disabile e il marito ha cercato aiuto per salvarla prima di soccombere. Il figlio è stato il primo a perdere la vita tra le fiamme e quindi non ha potuto aiutarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
