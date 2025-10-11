Incendio in una palazzina nel Milanese | tre morti e otto persone in ospedale

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli,. 🔗 Leggi su Leggo.it

