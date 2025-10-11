Incendio in una palazzina nel Milanese 3 morti e 40 evacuati | padre madre e figlio perdono la vita

Grave incendio la scorsa notte a Cornaredo in via Cairoli, nel Milanese. Un'intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all'interno della palazzina intorno alle 4.30 del mattino. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Serle, incendio in una palazzina: in fiamme un deposito, un appartamento e il tetto

Incendio in un locale commerciale: fumo e fiamme avvolgono una palazzina in via Sferracavalli

Incendio in una palazzina di Malegno, due persone intossicate - facebook.com Vai su Facebook

San Lazzaro, incendio all’esterno di una palazzina. Nessun ferito - X Vai su X

A fuoco una palazzina nel Milanese, 40 evacuati e 3 morti: padre, madre e figlio perdono la vita - Un’intera famiglia è morta nel rogo che si è sviluppato all’interno della palazzina intorno alle 4. Segnala fanpage.it

Incendio in una palazzina nel Milanese: tre morti e otto persone in ospedale - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Segnala ilmattino.it