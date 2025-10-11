Incendio in una palazzina a Cornaredo tre morti | padre e madre anziani con il figlio 55enne Evacuate 40 persone

Tre persone sono morte la scorsa notte nell'incendio di una palazzina a Cornaredo, in provincia di Milano. Quaranta abitanti del condominio di quattro piani, che si trova in via Cairoli,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

incendio in una palazzina a cornaredo tre morti padre e madre anziani con il figlio 55enne evacuate 40 persone

