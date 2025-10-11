Incendio in una palazzina a Cornaredo | morti padre madre e figlio In ospedale 8 residenti

Affaritaliani.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incendio è divampato nella notte in un condominio di quattro piani. Otto persone in ospedale, tre pompieri feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

incendio in una palazzina a cornaredo morti padre madre e figlio in ospedale 8 residenti

© Affaritaliani.it - Incendio in una palazzina a Cornaredo: morti padre, madre e figlio. In ospedale 8 residenti

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Serle, incendio in una palazzina: in fiamme un deposito, un appartamento e il tetto

Incendio in un locale commerciale: fumo e fiamme avvolgono una palazzina in via Sferracavalli

incendio palazzina cornaredo mortiIncendio in palazzina a Cornaredo, tre morti nella notte - ROMA – Tre persone sono morte nella notte a Cornaredo, in provincia di Milano, a causa di un incendio divampato in una palazzina di quattro piani in via Cairoli. Si legge su dire.it

incendio palazzina cornaredo mortiIncendio in una palazzina a Cornaredo, tre morti: padre e madre anziani con il figlio 55enne - È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell'appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Palazzina Cornaredo Morti