Incendio in una palazzina a Cornaredo | morti padre madre e figlio In ospedale 8 residenti
L’incendio è divampato nella notte in un condominio di quattro piani. Otto persone in ospedale, tre pompieri feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: incendio - palazzina
