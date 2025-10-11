Incendio in una palazzina a Cornaredo | morti padre madre e figlio In ospedale 8 residenti - Fiamme divampate dalla camera del figlio
L’incendio è divampato nella notte in un condominio di quattro piani. Otto persone in ospedale, tre pompieri feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
