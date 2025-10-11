Incendio in una palazzia nel Milanese | tre morti e otto feriti

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli,. 🔗 Leggi su Leggo.it

incendio palazzia milanese treGrave incendio a Cornaredo nella notte, 2 morti e palazzo evacuato - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati, con sette squadre, dalle 3 e 20 di questa notte a Cornaredo, dove è andato un fuoco un palazzo in via Cairoli 5. Come scrive rainews.it

