Incendio in una casa a San Pietro Vernotico trovati morti anziano di 98 anni e la badante | indagini in corso

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I corpi di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 sono stati rinvenuti in una abitazione di San Pietro Vernotico (Brindisi) dove si era sviluppato un incendio. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

