Un uomo di 98 anni e la sua badante 44enne sono morti nel sonno in una casa di Brindisi. Si ipotizza il cortocircuito della stufa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incendio in una casa a brindisi morti un 98enne e la badante cortocircuito della stufa mentre dormivano

incendio casa brindisi mortiIncendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche - Tragica scoperta stasera in un'abitazione in via Nobel a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un anziano di 98 anni e la badante rumena di 44 anni sono stati trovati morti dopo un ... Riporta adnkronos.com

incendio casa brindisi mortiIncendio in casa, morti un anziano e la sua badante - E' successo in via Nobel: i due, lui originario del paese nel brindisino, lei rumena, potrebbero essere morti per aver inalato il fumo ... Scrive rainews.it

