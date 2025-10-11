Incendio in una carrozzeria di via Raiale le fiamme raggiungono il tetto
Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre in un'autocarrozzeria di via Raiale a Pescara. Le fiamme, stando alle prime informazioni, sarebbero partite dal forno per la verniciatura e avrebbero interessato anche il tetto della struttura. Lanciato l'allarme, sul posto.
Incendio in carrozzeria, i lavoratori intervengono per spegnere le fiamme: due finiscono in ospedale
Incendio all'interno di una carrozzeria in strada della Pronda: nube di fumo visibile a distanza di km, operazione in corso
Incendio all'interno di una carrozzeria Torino Pozzo Strada: nube di fumo visibile a distanza di chilometri e danni ingenti
