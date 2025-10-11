Incendio in una carrozzeria di via Raiale le fiamme raggiungono il tetto

Ilpescara.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre in un’autocarrozzeria di via Raiale a Pescara. Le fiamme, stando alle prime informazioni, sarebbero partite dal forno per la verniciatura e avrebbero interessato anche il tetto della struttura. Lanciato l’allarme, sul posto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: incendio - carrozzeria

