Incendio in un condominio tre morti nel Milanese Le vittime sono madre padre e figlio
Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. A perdere la vita nell'incendio della scorsa notte in una palazzina a Cornaredo,.
