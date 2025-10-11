Tre persone morte, 50 evacuate e alcuni feriti tra i vigili del fuori. È il bilancio di un incendio divampato nella notte, al primo piano di questa palazzina a Cornaredo, nel milanese. Completamente distrutto l'appartamento al primo piano dove sono morti marito e moglie di 88 e 85 anni e il loro di 55. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino lo stesso anziano rimasto vittima del rogo. È venuto a chiedere aiuto, ha detto che il figlio era in fiamme e poi è rientrato in casa. La vicina di casa ha allertato i vigili del fuoco, ma per la famiglia che abitava nell'appartamento accanto non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendio in un condominio nel Milanese: tre morti