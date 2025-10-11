Incendio in un condominio nel Milanese | muoiono padre madre e figlio | L' uomo torna indietro per salvare la moglie
Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. Evacuato l'intero stabile. Le vittime avevano 88, 82 e 55 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: incendio - condominio
Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni
Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie
Esplosione e incendio in un condominio nel Torinese, due feriti estratti vivi dalle fiamme: si scava sotto le macerie
