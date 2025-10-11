Incendio in un condominio nel Milanese | muoiono padre madre e figlio | L' uomo torna indietro per salvare la moglie

Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. Evacuato l'intero stabile. Le vittime avevano 88, 82 e 55 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

