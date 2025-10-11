Incendio in un condominio nel Milanese | muoiono padre madre e figlio | Il capofamiglia torna nella casa in fiamme per salvare la moglie

Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso. Evacuato l'intero stabile. Le vittime avevano 88, 82 e 55 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio in un condominio nel Milanese: muoiono padre, madre e figlio | Il capofamiglia torna nella casa in fiamme per salvare la moglie

In questa notizia si parla di: incendio - condominio

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Esplosione in un condominio di Collegno a Torino, boato dopo incendio nell'abitazione: si scava tra le macerie

Esplosione e incendio in un condominio nel Torinese, due feriti estratti vivi dalle fiamme: si scava sotto le macerie

Milano, incendio in un condominio di Cornaredo. Morta un’intera famiglia https://tg.la7.it/cronaca/incendio-condominio-cornaredo-11-10-2025-245740… - X Vai su X

Incendio in un condominio, il fuoco si sviluppa in cucina e danneggia anche il soggiorno. Rapido intervento dei Vigili del fuoco Vai su Facebook

Incendio in un condominio nel Milanese, morti tre componenti famiglia - E' di tre morti il bilancio di un incendio che si è sviluppato questa notte in un palazzo di sei piani a Cornaredo, nel Milanese. Come scrive msn.com

Incendio in un condominio, tre morti nel Milanese - E' di tre morti il bilancio di un incendio che si è sviluppato questa notte in un palazzo di sei piani a Cornaredo, nel Milanese ... Scrive msn.com