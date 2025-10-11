Incendio in un condominio nel Milanese | muoiono padre e madre ottantenni e il figlio | Fiamme propagate dal letto del 55enne

Non è chiaro se il rogo sia stato generato per imperizia o per un gesto volontario. Sono in corso accertamenti sulle possibili patologie psicologiche dell'uomo. Il marito è tornato indietro per tentare di salvare la moglie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Incendio in un condominio nel Milanese: muoiono padre, madre e figlio | L'uomo torna indietro per salvare la moglie - Tragedia a Cornaredo, nel Milanese: un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone la scorsa notte. Si legge su msn.com

incendio condominio milanese muoionoIncendio nel milanese: tre morti in un palazzo a Cornaredo. Evacuati cinquanta residenti - Incendio nel milanese, stabile evacuato a Cornaredo: tra le fiamme muoiono madre, padre e figlio. Segnala mam-e.it

