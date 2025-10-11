Incendio in un condominio nel Milanese | morti due anziani e il figlio

Una notte drammatica quella appena trascorsa a Cornaredo, in provincia di Milano. Un incendio scoppiato intorno alle 4.30 in un appartamento al primo piano di un edificio di sei piani ha provocato la morte di tre membri della stessa famiglia. Le cause del rogo, che ha reso l’intero stabile inagibile, sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, mentre 50 residenti di 17 nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incendio in un condominio nel Milanese: morti due anziani e il figlio

Incendio in un condominio, tre morti a Cornaredo, nel Milanese. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, di 88 e 82 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 55enne . Evacuate 40 persone, otto non gravi trasportate in ospedale #ANSA - X Vai su X

